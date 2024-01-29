США могут атаковать Иран в ответ на гибель американских солдат, — СМИ

Аналитики считают, что США находятся на пороге еще большего втягивания в региональный конфликт. Американцы нанесли десятки ударов по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии, а также начали волну ударов по хуситам в Йемене.

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность нанести удар по Ирану в связи с атакой иранского беспилотника в Иордании, приведшей к гибели трех американских солдат. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство в материале сообщает со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией США, о том, что действия властей потребуют более мощной реакции, чем та, которая была предпринята США до сих пор в течение нескольких недель после нападения ХАМАСа на Израиль. По информации издания, администрация Байдена может также решить атаковать непосредственно иранских чиновников.

Атака заставляет Байдена принимать решение, которое станет одним из самых важных за время его президентства. Он может решить наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий в регионе. В то же время это может привести к прямой конфронтации США с руководством Тегерана.

Он также должен учесть потенциальные экономические последствия таких ударов, поскольку США борются с боевиками-хуситами, иранскими прокси, которые всколыхнули мировое судоходство и вызвали опасения новых экономических потрясений. Именно хуситы атаковали коммерческие суда в Красном море, на которое приходится 12% глобального судоходства.

Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки в Национальном совете по вопросам разведки, считает, что администрации Байдена придется придерживаться очень деликатной линии, пытаясь ответить достаточно сильно, чтобы восстановить определенную крошку сдерживания. Действия будут направлены на то, чтобы атаки снова не повторялись.

"Однако более широкая проблема заключается в том, как противостоять иранской угрозе", — пояснил он.

Напомним, 22 января иранские прокси совершили атаку на американские войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке. Ракетная атака, как считают журналисты, оказалась крупнейшей из более чем 140 нападений на армейские объекты США в Ираке и Сирии. В результате удара пострадало несколько американских и иракских военнослужащих.