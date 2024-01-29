Китай "играет мускулами": НОАК развернула дальнобойные ракеты YJ-62 возле Южной Кореи

Ракеты были приняты на вооружении китайской армии еще в 2000-х. Несмотря на то, что это не самое новое оружие, одна такая ракета может вывести из строя корабль водоизмещением до 3000 тонн.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) развернула противокорабельные крылатые ракеты YJ-62 наземного базирования в ходе учений, которые прошли в провинции Шаньдун вблизи Северной Кореи. Таки образом дальнобойные комплексы покрывают Желтое море, север самого Китая и Корейский полуостров. Об этом 27 января сообщили обозреватели Naval News.

Авторы публикации обратили внимание на видеоролик, опубликованный китайской телекомпанией CCTV, на котором бригада проводила учения с четырьмя пусковыми установками WS2400, каждая из которых оснащена тремя ракетами YJ-62, и одной командно-штабной машиной.

Отмечается, что данный тип вооружения не является новейшим (они были приняты на вооружение еще в начале 2000-х), однако ракеты достаточно мощные — попадание одной YJ-62 может вывести из строя корабль водоизмещением до 3000 тонн.

Размещение компелксов YJ-62 в провинции Шаньдун

По этому случаю эксперты Defence Express пишут, что ранее такие комплексы были размещены ближе к острову Тайвань. Теперь же китайские военные переместили их ближе к границам КНДР. По мнению обозревателей, такое решение может быть "проявлением беспокойства Пекина" в связи со значительной активизацией ракетных пусков в Северной Корее.

Кроме того такой шаг со стороны НОАК может свидетельствовать о том, что Китай может считать Южную Корею как минимум недружественной страной перед которой необходимо уже "играть мускулами" на случай гипотетического конфликта на Корейском полуострове.

Китайские комплексы YJ-62

YJ-62 — это турбореактивная противокорабельная ракета средней дальности, которая может запускаться с воздуха, суши или моря. По данным Global Security, максимальная дальность полета ракеты составляет 500 километров, она может нести 450 кг фугасных бронебойных боеголовок. Максимальная скорость — дозвуковая, 0,9 Маха (1100 км/ч).

Ранее сообщалось, что на Тайване приступили к реализации проекта по созданию флота из новейших фрегатов, некоторые из которых предназначены для отслеживания китайских подводных лодок. Предпочтение отдали двум фрегатам водоизмещением около 2500 тонн каждый вместо одного водоизмещением 4500 тонн.