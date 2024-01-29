Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении: подробности

Предложения касаются зеркального отвода войск от административной границы Армянской и Азербайджанской "Советских Социалистических Республик", которая была установлена после подписания в 1991 году Алматинской декларации.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил о том, что Ереван предложил сделать демилитаризацию границы Баку подписать пакт о ненападении. Об этом сообщает News.am.

Он отметил, что был предложен механизм взаимного контроля над вооружениями. Также согласовано подписание пакта о ненападении. Подписание мирного соглашения займет значительно больше времени, чем ожидалось.

По словам премьера Армении, Ереван не выдвигает претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной. В связи с этим государство готово предоставить такие гарантии, но ожидает аналогичных гарантий и от других.

Пашинян отметил, что предложено несколько механизмов гарантий безопасности. Например, это касается зеркального отвода войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Политик рассказал, что эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей. В Праге 6 октября 2022 года Армения и Азербайджан договорились, что признают на этом основании территориальную целостность друг друга. По его мнению, такой отвод военных подразделений позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном

В мае 2023 года Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. По словам главы правительства Армении, Ереван и Баку хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Также он упомянул о вопросах обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Напомним, в декабре, как сообщило Sky news, Армения решила отказаться от военного сотрудничества с Россией. Большинство армян уже не видят в России союзника.