"Отдых нужен": офицер Нацгвардии рассказал, будет ли в Украине демобилизация в ближайшее время

По словам полковника Игоря Оболенского, боец должен быть демобилизирован после 3–6 месяцев службы.

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский подчеркнул важность отдыха для украинских военных, сейчас находящихся на передовой. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Конечно, демобилизация нужна, отдых нужен. Но мы с вами живем в реальности. Для того, чтобы кто-то пошел отдыхать, надо, чтобы кто-то его заменил", — рассказал офицер.

По мнению полковника Игоря Оболенского, полностью осуществить демобилизацию кажется непосильной задачей.

"Поэтому мы, например, стараемся это делать внутри подразделения. Боец должен знать, что у него есть время на подготовку, есть время на отпуск. Он приходит на войну, может отвоевать 3–6 месяцев, после чего его обязательно заменят. Он отдохнет свой месяц отпуска, дальше — подготовка, через два–три месяца — снова на войну", — рассказал он.

По оценке полковника Игоря Оболенского, демобилизация военнослужащих в течение ближайших полутора лет не представляется возможной.

"Мы это понимаем, мы общаемся с нашими людьми, мы это рассказываем, что так есть. Я же тоже мобилизован", — добавил военный.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал и заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.

Заметим, что подразделения, которые держат, в частности Бахмутское направление, истощены и обескровлены, поэтому вопрос проведения существенной мобилизации очевиден.