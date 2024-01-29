Мобилизация в Украине: какие специалисты больше всего нужны на фронте

По словам командующего подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, больше всего на войне нужны пехотинцы, а также артиллеристы и операторы БПЛА.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается уже почти два года. В этот период в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сформировались новые подразделения, которые активно участвуют в боевых действиях. О том, какие специалисты сейчас больше всего нужны в ВСУ, рассказал командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью "Радио Свобода".

Пехота — основа ВСУ

По словам генерал-майора, указывать точные категории специалистов некорректно, однако он выделил, что наиболее неотложной потребностью является пехота.

"Это именно та пехота, которая ведет атаку, штурмует позиции, удерживает окопы, а также осуществляет контрнаступление, отбивая вражеские атаки", — пояснил Николюк.

Другие важные специальности

Вместе с тем, генерал-майор отметил, что очень важны и другие специалисты, такие как операторы беспилотников, танкисты, артиллеристы и минометчики.

"Но сегодня — это пехота", — подчеркнул командующий.

Напомним, в Силах обороны существуют вакансии для лиц без боевого опыта с заработной платой от 20 000 до 130 000 гривен.

Напомним также, в декабре 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое.