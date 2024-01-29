В Донецке "прилет" по расположению ВС РФ в районе дворца спорта "Дружба": подробности (фото)

Оккупационные власти обвинили в обстреле Украину. Медиа пишут, что в этом районе Донецка располагается база российских военных.

В оккупационных властях Донецка 29 января заявили, что город попал под обстрел. Глава оккупационной администрации области Денис Пушилин сообщает о трех погибших и трех раненых. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы прогремели в Калининском районе Донецка. Пушилин обвинил в обстреле украинскую сторону.

Фото: Google Maps

По его словам, Донецк якобы был обстрелян украинскими военными из реактивной системы залпового огня "Град". Оккупанты насчитали 8 выпущенных снарядов.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин написал, что в результате обстрела был поврежден трубопровод, дома на двух улицах остались без тепла. Сейчас соответствующие службы ликвидируют последствия обстрелов.

Фото: соцмережі

Как сообщают журналисты проекта "Донбасс Реалии" ссылаясь на собственные источники, в этом районе Донецка располагается военная база российских военных. Также источники рассказали, что перед взрывами видели самолет и были слышны звуки работы ПВО, а не РСЗО.

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По словам журналиста Дениса Казанского, попадание было в районе дворца спорта "Дружба". Также он обратил внимание на то, что на месте инцидента горят автомобили российских военных.

Напомним, 21 января оккупационные власти обвинили украинских военных в обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка. Впрочем, в Силах обороны таврического направления говорили, что в этом случае боевой работы средствами поражения не вели.

Также 22 января взрывы раздавались в Макеевке и Донецке. Оккупанты заявляли об атаке на энергетические объекты. Жители жаловались на отсутствие тепла, света и связи.