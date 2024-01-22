БПЛА атаковали Донецк и Макеевку: города частично остались без света и тепла (видео)

Оккупационные власти обвиняют Украину в атаке на энергетические объекты. В Донецке из-за отсутствия света 52 котельные не подают тепло, всего без теплоснабжения более 1,3 тысячи домов.

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Оккупанты заявили об атаке БПЛА в ночь на 22 января. Взрывы раздавались в Макеевке и Донецке. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин обвинил в обстрелах Украину. Он заявил, что с вечера 21 января временно оккупированный Донецк был якобы два раза обстрелян.

Он утверждает, что в направлении Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 3 снаряда и сброс взрывоопасного предмета с беспилотника.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Местные Telegram-каналы Донецка пишут, что в городе и окрестностях нет света, из-за этого есть проблемы с мобильным интернетом.

Также проблемы с электроснабжением есть в Макеевке. Представитель оккупационных властей Макеевки Владислав Ключаров заявил, что причиной отсутствия света является атака беспилотника. Без электричества остаются жители трех районов города. Еще в одном районе города фиксируют перепады напряжения. По его словам, работают оперативные службы ликвидируют последствия.

Фото: Скриншот

Вследствие отсутствия электроэнергии в Донецке часть домов также остались без теплоснабжения. Тепло не подают 52 котельные. Всего по состоянию на утро 22 января без отопления более 1,3 тысячи домов.

Напомним, 21 глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил об атаке на один из жилых районов города. Сообщалось, что 28 погибли, еще 30 человек получили ранения. Оккупанты обвинили в обстрелах Украину, впрочем в Силах обороны таврийского направления говорят, что в этом случае боевой работы средствами поражения не вели.

Также ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказывал Фокусу, что РФ может сама себя обстреливать для своих целей. В частности, еще в начале боевых действий в Донецкой области российские военные обстреливали мирных жителей из мобильных минометных подразделений якобы с украинской стороны.