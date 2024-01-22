БПЛА атакували Донецьк та Макіївку: міста частково залишилися без світла та тепла (відео)

Окупаційна влада звинувачує України в атаці на енергетичні об'єкти. У Донецьку через відсутність світла 52 котельні не подають тепло, загалом без теплопостачання понад 1,3 тисячі будинків.

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Окупанти заявили про атаку БПЛА у ніч на 22 січня. Вибухи лунали у Макіївці та Донецьку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін звинуватив в обстрілах Україну. Він заявив, що з вечора 21 січня тимчасово окупований Донецьк було начебто два рази обстріляно.

Він стверджує, що у напрямку Куйбишевського та Петровського районів було випущено 3 снаряди та скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Місцеві Telegram-канали Донецька пишуть, що у місті та околицях немає світла, через це є проблеми із мобільним інтернетом.

Також проблеми з електропостачанням є у Макіївці. Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров заявив, що причиною відсутності світла є атака безпілотника. Без електрики залишаються жителі трьох районів міста. Ще в одному районі міста фіксують перепади напруги. За його словами, працюють оперативні служби ліквідують наслідки.

Фото: Скріншот

Внаслідок відсутності електроенергії у Донецьку частина будинків також залишилися без теплопостачання. Тепло не подають 52 котельні. Загалом станом на ранок 22 січня без опалення понад 1,3 тисячі будинків.

Нагадаємо, 21 глава окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив про атаку на один із житлових районів міста. Повідомлялося, що 28 загинули, ще 30 людей отримали поранення. Окупанти звинуватили в обстрілах Україну, втім у Силах оборони таврійського напрямку кажуть, що в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.

Також раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповідав Фокусу, що РФ може сама себе обстрілювати для своїх цілей. Зокрема, ще на початку бойових дій на Донеччині російські військові обстрілювали мирних мешканців з мобільних мінометних підрозділів нібито з української сторони.