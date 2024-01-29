"Некоторые из военных уже подготовили жалобы": в ВСУ вводят курсы украинского языка, — Кремень

По его словам, он получает жалобы от военных относительно несоблюдения языкового закона как в Киеве, так и во многих регионах Украины.

Для военных Вооруженных сил Украины планируют создать курсы по изучению украинского языка. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, он обсудил важность применения государственного языка в ВСУ и других военных формированиях с защитниками из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ.

"Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. В то же время договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком", — отметил Кремень.

Тарас Креминь и бойцы ВСУ

Напомним, что водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. По просьбе пассажирок разговаривать с ними на украинском он выгнал их из авто и уехал. Позже в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

11 октября языковой омбудсмен призвал телеканалы отказаться от русского языка. Тарас Креминь отметил, что необходимо досрочно выполнить требования Закона "О медиа" — на 100% забыть об использовании русского языка в эфире.