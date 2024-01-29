"Цена убийства": Камышин раскрыл, по какому принципу в Украине решают, какое оружие делать

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, специальную формулу можно применить ко всему оружию, которое производится Киевом. Благодаря ей и расставляются приоритеты.

В украинском секторе промышленности была большая проблема, которая заключалась в том, что большинство оружейных заводов страны проектировались и строились для того, чтобы обслуживать нужды Кремля. Теперь это начало меняться. Об этом говорится в статье британского журналиста Саймона Шустера для газеты The Time.

По словам автора материала, в 1991 году, когда Советский Союз распался, украинские заводы не имели другого выборы и продолжили продавать свою продукцию на территорию России. Более двух десятилетий оборонные секторы двух соседних стран были связаны напрямую и работали рука об руку.

Все изменилось в 2014 году, когда Кремль принял решение оккупировать Крымский полуостров и ввел войска на Донбасс. Сотрудничество с противником в оружейной промышленности прекратилось, однако после этого также остановилась работа производственных линий. "Укроборонпром" начал искать новых клиентов, в том числе и на Западе.

"Нам нужно было взять этого постсоветского бегемота и превратить его в компанию западного типа", — заявил экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Денис Гурак.

В то же время, он считает, что в свое время главные преграды возникали не со стороны Запада, а отечественных старых начальников системы, которые не были заинтересованы в том, чтобы адаптироваться к западному рынку. В результате к 2016 году, продолжается в материале, стало понятно, что правительство отказалось изменить систему.

Оборонная промышленность после вторжения: детали

В 2022 году отечественная оружейная промышленность, как отмечается, работала в холостую и в первый год вторжения не было выпущено ни одного артиллерийского снаряда. В это время Украина нуждалась в быстрых поставках вооружения. ВСУ использовали как существующие отечественные запасы, так и вооружение союзников, но со временем они начали исчерпывать себя.

Также был вопрос касаемо поврежденных танков, которые Украина собиралась отправиь в Польшу на ремонт. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин посетил украинские танковые заводы и прифронтовые ремонтные пункты, после чего стало понятно, что при определенной поддержке государства можно справиться с этим вопросом внутри страны.

Уже после этого в июне прошлого года директор одного из танковых заводов Герман Сметанин был назначен на должность директора "Укроборонпрома". За несколько месяцев, отмечается далее в материале, он превратил государственный концерн на предприятие, которое способно сотрудничать с иностранными фирмами.

"Вызовы, безусловно, огромны. Перед министерством Камышина стоит задача реформировать гигантскую систему секретных объектов в разгар вторжения, в то время, как российские ракеты обстреливают его заводы с воздуха, а украинские спецслужбы охотятся на вражеских агентов изнутри", — пишет Саймон Шустер.

Противник тем временем продолжает провокации, говорится в статье, и неоднократно пытался расправиться с ключевыми фигурами в европейской промышленности. К примеру, однажды была попытка отравить торговца оружием в Болгарии, ведь его заводы помогали ВСУ.

"Это звучит скучно. Но есть формула: "Цена убийства". Она применяется почти к каждому оружию, которое производит Украина. Одна ракета "Стугна", например, убивает в среднем трех вражеских солдат, каждый из которых стоит в среднем 4613 долларов. Для сравнения, простые FPV, имеют соотношение "стоимость убийства" около 1650 долларов. Эта разница привела его к простому выводу: "Вы должны вложить в такие дроны как можно больше денег", — рассказал Александр Камышин.

Стоит отметить, что автор материала, журналист Саймон Шустер родился в Москве в 1989 году, но со временем его семья эмигрировала в США. Во взрослом возрасте он вернулся обратно в Россию, где писал для The Moscow Times, Associated Press, Reuters, освещая ситуацию в российской политике.

После начала российской агрессии в 2014 году переключился на тему конфликта между странами, а с 2022 года проводит много времени в Украине.

Напомним, 18 января сообщалось, что для производства оружия в Украине нужна модернизация заводов и инвестиции. По словам замминистра Ивана Гаврилюка, если бы Киеву удалось наладить производство в необходимых объемах, тогда удалось бы сильно сэкономить, в том числе и на логистике. Для этого союзники должны профинансировать этот процесс.