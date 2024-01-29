Мобилизуют в первую очередь: кому будут вручать повестки с 1 февраля

В законах о мобилизации указаны семь категорий мужчин, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ. Также есть мужчины, которые могут пойти в армию добровольно.

В Украине до 14 февраля 2024 года продлено военное положение в связи с вторжением РФ. Определенные категории мужчин и в дальнейшем будут получать повестки, чтобы обновить данные в Территориальных центрах комплектования, пройти военно-врачебную комиссию и, при необходимости, мобилизоваться в ряды ВСУ. О том, кого из военнообязанных берут в армию в первую очередь, написали на портале "24 канал".

ТЦК и СП в своей деятельности руководствуются рядом законов о мобилизации и военной службе. Среди прочего — закон "О воинской обязанности и военной службе" (последние изменения внесены 20 сентября 2023 года), закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (последние изменения — 26 июня 2023 года) и "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" (последние изменения — 18 августа 2023 года).

В соответствии с законодательными актами, часть мужчин являются военнообязанными и годными для службы в армии, а часть — могут идти в армию добровольно.

Мобилизация в Украине — кого касаются повестки с 1 февраля

В Украине военнообязанными считают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, указано в законодательных актах. При этом ТЦК могут вручить повестку и мобилизовать следующие семь категорий украинцев:

в возрасте от 27 до 60 лет, если они имели опыт военной службы и являются годными; в возрасте от 27 до 60 лет, если они не имеют опыта военной службы и являются годными; в возрасте от 27 до 60 лет, если они имели опыт военной службы и являются ограниченно годными; в возрасте от 27 до 60 лет, если они не имеют опыта военной службы и являются ограниченно годными; в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную военную службу или находятся в запасе или резерве и являются годными; в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную военную службу или находятся в запасе или резерве и являются ограниченно годными; мужчины, снятые или исключенные с воинского учета, если они были признаны годными или ограниченно годными на период военного положения.

Мужчины из этих семи категорий, если они имеют право на отсрочку, могут подать соответствующее заявление в военкомат. Перечень оснований об отсрочке указан в статье 23 закона о мобилизации.

Добровольная мобилизация — касается ли забронированных мужчин

Мужчины, которые забронированы от мобилизации, могут попасть в армию, но исключительно на добровольных началах. Такой возможностью, кроме них, могут воспользоваться следующие категории украинцев:

забронированные для работы в органах власти, местного самоуправления, или для работы на стратегически важных предприятиях;

участники АТО, которые воевали в составе добровольческих формирований, а затем служили или нет в правоохранительных органах;

женщины и мужчины, потерявшие близких родственников во время вторжения РФ, которое произошло в 2022 году, или во время гибридной войны 2014-2022 гг. (периода АТО).

Отметим, в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект №10378, который внесет ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. Среди возможных изменений — снижение возраста мобилизации до 25 лет и изменение оснований для получения отсрочки.

Напоминаем, 26 января военная ВСУ Елена Рыж прокомментировала ситуацию с мобилизацией в Украине. Женщина предложила гражданам победить свой страх и пойти воевать за родину. Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун напомнила, что женщины также имеют обязанность защищать родину, поэтому их также следовало бы призывать в армию. В Верховной Раде объяснили, есть ли такой пункт в законопроекте.