В Украине осудили мужчину, который не ожидал, что его могут мобилизовать до 27 лет

Украинец получил "боевую повестку", но проигнорировал ее. Как позже он объяснил, служить не желает и боится за собственную жизнь.

В Украине осудили мужчину, который не думал, что может быть мобилизован. На суде он заявил, что служить не хочет. Об этом известно из приговора Изяславского районного суда Хмельницкой области от 23 января.

Уроженец села Великая Радогощь является военнообязанным и годным к службе, оснований для отсрочки от мобилизации у него нет. 3 июля 2023 года он получил под подпись "боевую повестку", но 9 июля в ТЦК не пришел.

На суде мужчина признал свою вину только частично. Как он объяснил, проигнорировал повестку, потому что был убежден, что "до 27 лет его мобилизовать не могут". Также уклонист заявил, что "служить не желает, поскольку опасается за свою жизнь".

Из приговора известно, что обвиняемый имеет военный билет и учетную карточку к нему. То есть, вероятно, он проходил военную службу или получал военное образование. 12 февраля 2016 года он был зачислен в запас.

В суде отметили, что военнообязанные из запаса подлежат мобилизации и до достижения 27-летнего возраста.

"Суд учитывает, что обвиняемый ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, проживает в многодетной семье, в содеянном не раскаялся, в настоящее время намерения проходить военную службу не желает", — говорится в приговоре.

Уклониста признали виновным и назначили ему три года заключения.

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