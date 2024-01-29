Нет информации о 3,4 млн мужчин: депутат рассказал, как украинцы скрываются от ТЦК

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что государство не знает, где эти люди. Они все призывного возраста и "существуют" на территории Украины.

Related video

В Украине есть около 3,4 миллиона мужчин призывного возраста, о которых государство не имеет информации. Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в программе "Бизнес и государство | Центр принятия решений".

"На сегодняшний день есть как минимум 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, не учатся и не трудоустроены", — сказал Дмитрий Наталуха.

Важно

"Отдых нужен": офицер Нацгвардии рассказал, будет ли в Украине демобилизация в ближайшее время

По его словам, государство не знает, где эти люди. Они все призывного возраста и "существуют" на территории Украины и, вероятно, участвуют в экономических процессах. Дмитрий Наталуха отметил, что это пример того, как избежать государства, также это частично отвечает на вопрос Генштаба ВСУ о том, где брать людей.

Кроме этого, он рассказал, что люди могут перестать пользоваться государственными банками, снимать наличные, использовать кредитные карты, путешествовать между городами, чтобы не попали в поле зрения ТЦК и СП. Он отметил, что это полное избежание государства, чтобы оно не могло идентифицировать человека, найти и призвать его.

Напомним, в Украине мужчины призывного возраста могут получить три вида повесток, а именно для уточнения данных, на прохождение ВВК и мобилизационное распоряжение.

Ранее командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк, что больше всего украинской армии нужна пехота, которая атакует, штурмует, удерживает позиции, осуществляет контрнаступление и отражает российские удары. Также нужны операторы дронов, танкисты, артиллеристы и минометчики.