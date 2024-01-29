Мобилизация в Украине: мужчины могут получить три вида повесток в феврале

Выданная повестка не будет иметь никаких юридических последствий, если не будет содержать всех необходимых данных.

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В Украине во время мобилизации военнообязанные мужчины могут получить три вида повесток. Больше о них рассказало издание ZN,UA.

Представители ТЦК и СП могут вручить мужчинам следующие повестки:

для уточнения данных — повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы;

на прохождение военно-врачебной комиссии — повестки обязывают пройти медицинское обследование. К документам прилагаются карточки исследования и медицинского осмотра военнообязанных. После ВВК в карточках указывают заключение комиссий о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;

мобилизационное распоряжение — повестки вручаются мужчинам, которых признали пригодными к прохождению военной службы.

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Что должна содержать повестка

Повестка должна содержать определенные данные, а именно:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного мужчины;

адрес места регистрации или места фактического проживания гражданина;

номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК для явки супруга;

наименование должности, фамилия и инициалы руководителя ТЦК, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК;

дату выдачи;

мокрую печать ТЦК, должностное лицо которого выдало повестку.

Повестка не будет иметь никаких юридических последствий, если она не будет содержать данных из перечня.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко сообщил, что мужчина, имеющий ребенка-инвалида, может получить отсрочку от призыва на военную службу, независимо от того, кто из родителей указан в документах о ребенке.

Ранее сообщалось, что существует 15 категорий граждан, которых могут освободить от призыва. Также эти мужчины могут быть мобилизованы в армию, однако только по собственному желанию.