Мобилизация ФЛП: бизнесмены могут получить бронь за деньги, сколько надо заплатить

Нардепы рассматривают вариант бронирования от армии для предпринимателей. По мнению законодателей, ежемесячный платеж за бронь должен составлять не менее 40 000 гривен. Фокус узнал, кто готов платить такие суммы, чтобы не быть мобилизованным.

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В Верховной Раде обсуждают инициативу, расширяющую возможности бронирования военнообязанных работников. Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, власти хотят прибавить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь. Схожие правила разрабатывают и для физлиц-предпринимателей, заявил Фокусу глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Идея заключается в том, чтобы сделать ставку за бронь от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний. Возможно, этот вариант не пройдет и для ФЛП применят другой подход.

Наталуха предупредил, что в военное время приходится принимать непопулярные решения. Всем категориям общества угодить невозможно.

"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 000 гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", — описывает нардеп проблемы.

Отметим, что ранее ФЛП имели право на бронь по решению Кабмина Украины при условии выполнения оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Деятельность нужно подтверждать договорами и документами.

Нардеп подчеркивает возможность злоупотреблений при оформлении работников компаний по схеме ФЛП ради желания работодателя сэкономить на налоговых отчислениях.

"Нюансы есть, но из этого уравнения [разработка условий для брони от мобилизации] мелких предпринимателей мы не выбрасываем", — добавил он.

Кроме предпринимательства, трудоустройство на условиях оформления ФЛП распространено в IT-сфере. У таких работников хорошие зарплаты и руководители проектов c удовольствием заплатят фиксированную ставку, лишь бы их не трогали военкомы, говорит Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По словам специалиста, в Украине есть люди, которые готовые платить ТЦК до 10 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации. Другие платят немалые деньги проводникам-мошенникам, которые обещают провести мужчин окольными дорогами через украинскую границу. Нередко все они попадают в руки пограничников.

"Пора понять, что не все граждане отважатся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", — объясняет он свою позицию.

Фокус ранее писал, что благодаря оплате компаний фиксированной ставки за бронь работников, украинский бюджет получит от 18 млрд до 155 миллиарда гривен за год.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях ВСУ в войне с РФ. Арахамия уверен, что цифра потерь гораздо меньше 100 000 человек.