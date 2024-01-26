Не такие больше, как кажется: Арахамия предложил рассекретить данные о потерях Украины в войне

По словам нардепа, люди боятся мобилизации, так как их представления о количестве погибших на войне значительно преувеличены.

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины в войне. Об этом он заявил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", передает Lb.ua.

По словам Арахамии, украинцы не доверяют официальным данным о потерях, и это мешает мобилизации.

"Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", — сказал Арахамия.

Он считает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что утраты "не такие большие, как они сами себе представляют". Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения украинцы реагировали на необходимость мобилизации более активно, но после того, как вражеские войска отступили, интерес украинцев к службе изменился.

Нардеп отметил, что закрытые социологические опросы "Рейтинга" по мобилизации показали, что украинцы не считают справедливой проведение "лотереи" для призыва на службу.

Арахамия также считает целесообразной так называемую смарт-мобилизацию: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.

"Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", — считает он.

Также Арахамия рассказал, что будут введены сертификаты военнообязанных. Сначала планировали, что каждый человек призывного возраста должен их иметь, но потом решили сделать это только для людей мобилизационного возраста (сейчас это 27-60).

"Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс", — пояснил глава фракции СН.

Арахамия надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.

Напомним, Давид Арахамия предложил отправить всех госслужащих и нардепов на военные учения. По словам Арахамии, обучение должно проходить на общих условиях, но для депутатов — не full-time.

Также он заявил, что еще 17 народных депутатов от партии "Слуга народа" написали заявление на сложение мандата.