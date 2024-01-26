Не такі більші, як здається: Арахамія запропонував розсекретити дані про втрати України у війні

За словами нардепа, люди бояться мобілізації, бо їхні уявлення про кількість загиблих на війні значно перебільшені.

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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України у війні. Про це він заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає Lb.ua.

За словами Арахамії, українці не довіряють офіційним даним про втрати, і це заважає мобілізації.

"Коли ви йдете на вулиці і запитуєте людей про втрати, я не чув жодного разу менш як 100 000. А наші втрати набагато менші", — сказав Арахамія.

Він вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють". Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення українці реагували на необхідність мобілізації більш активно, але після того, як ворожі війська відступили, інтерес українців до служби змінився.

Нардеп зазначив, що закриті соціологічні опитування "Рейтингу" щодо мобілізації показали, що українці не вважають справедливим проведення "лотереї" для призову на службу.

Арахамія також вважає доцільною так звану смартмобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався в цивільному житті.

"Люди хочуть бачити, що держава піклуватиметься про них належним чином", — вважає він.

Також Арахамія розповів, що будуть введені сертифікати військовозобов'язаних. Спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це тільки для людей мобілізаційного віку (зараз це 27-60).

"Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс", — пояснив голова фракції СН.

Арахамія сподівається, що нова модель запрацює вже через чотири місяці.

Нагадаємо, Давид Арахамія запропонував відправити всіх держслужбовців і нардепів на військові навчання. За словами Арахамії, навчання має відбуватися на загальних умовах, але для депутатів — не full-time.

Також він заявив, що ще 17 народних депутатів від партії "Слуга народу" написали заяву на складання мандата.