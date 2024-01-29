ВС РФ расстреляли семью из 3 человек в оккупированной Кременной на Луганщине, — СМИ (фото)

Тела убитых гражданских жителей со следами от пуль нашли в их доме, пишет ASTRA. По подозрению в совершении преступления задержали одного из солдат РФ.

В оккупированной Креминой на Луганщине российские оккупанты расстреляли троих гражданских — членов одной семьи. Об этом сообщает издание ASTRA.

Отмечается, что в Кременной 26 января в доме обнаружили тела 60-летней Натальи Бурлуцкой, ее 37-летней дочери Аллы Бурлуцкой и 41-летнего мужа Аллы Андрея Рубана. Их расстреляли из огнестрельного оружия.

У 37-летней Аллы осталась 18-летняя дочь Виктория.

Наталья Бурлуцкая Алла Бурлуцкая Андрей Рубан

По подозрению в расстреле мирных граждан задержали 33-летнего военнослужащего в/ч 12 271 Фидана Хаерзаманова. Разыскиваются также его сослуживцы: 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев.

Фидар Хаерзаманов Игорь Дмитриев

Мотивы убийства гражданских жителей неизвестны.

Напомним, что ВС РФ под Токмаком расстреляли группу украинских военнопленных. Бойцы Сил обороны отомстили оккупантам за убитых побратимов.

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли своих безоружных солдат, которые отошли с позиций.