Реакция ОП, ИПСО от РФ и кандидаты на замену: что известно о слухах про отставку Залужного

По данным пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, информация о кадровых перестановках не соответствует действительности. А вот сам глава государства в вечернем обращении к народу никак не прокомментировал слухи.

29 декабря появились слухи о том, что Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могли уволить. Официальных данных по этому поводу все еще нет. Фокус собрал все, что известно по этому поводу.

Источники издания "Цензор.НЕТ" в комментарии журналистам заявили, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ про увольнение с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сейчас якобы продолжаются консультации с иностранными коллегами.

Документ не был опубликован официально и, возможно, его пока что нет, о чем заявили источники издания "Украинская правда" в СНБО, Министерстве обороны, Офисе президента и Службе безопасности Украины. По их данным, указа про отставку Валерия Залужного нет, но вопрос действительно рассматривается.

"Его (Залужного — ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", — говорит один из собеседников в СНБО.

Залужный снят с должности: слухи в сети

Высказались по поводу увольнения Главнокомандующего ВСУ и несколько других источников. К примеру, как писал бывший народный депутат Борислав Береза, он якобы получил подтверждение этой информации от анонимных источников в Офисе президента.

Подробности о вероятном увольнении Валерия Залужного Фото: Скриншот

Официально это подтверждено не было.

А вот журналист Роман Цымбалюк сразу написал имя кандидата, который якобы мог занять место Валерия Залужного. Речь про начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

"Президент Украины назначал вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова", — говорится в сообщении.

Спустя время публикация была удалена со страницы журналиста.

Подробности о вероятном увольнении Валерия Залужного Фото: Скриншот Подробности о вероятном увольнении Валерия Залужного Фото: Скриншот

Эта информация также никем не была подтверждена, а представители разведки никак не комментировали появившиеся слухи.

Залужный снят с должности: источники Фокуса

Сотрудники правоохранительных органов в комментарии изданию Фокус не подтвердили информацию об увольнении Валерия Залужного, но и опровергать не стали.

Залужный снят с должности: фейки от РФ

Спустя некоторое время после появления слухов об отставке Валерия Залужного в сети опубликовали ложное обращение Владимира Зеленского. В фейковом Telegram-канале украинского президента заявляется, что он вынужден принять важное кадровое решение и заменить Главнокомандующего ВСУ.

"Валерий Залужный прошел эти более чем 613 дней полномасштабной войны. Считаю, что Генштаб требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Геннштаб должен Александр Сырский. Вооруженные силы Украины хорошо знают этого человека, и господин Сырский не нуждается в дополнительных представлениях", — говорится в фейковом обращении к народу.

Использованное пропагандистами видео действительно является настоящим, однако было опубликовано главой государства еще 3 сентября 2023 года. В нем пошла речь о кадровых перестановках, но тогда уволили бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Залужный снят с должности: вечернее обращение Зеленского

В традиционном обращении к народу от 29 января украинский президент никак не отреагировал на слухи про увольнение Валерия Залужного. Вместо этого он поделился, что на селектора обсудили ситуацию с дронами и на фронте, а также он заслушал доклад разведки.

Были подняты и другие темы, которые касаются евроинтеграции, а также сотрудничества с международными партнерами. Про кадровые решения — ни слова.

Залужный снят с должности: официальные реакции

В Telegram-канале Министерства обороны после появления в сети слухов по отставку Главнокомандующего обратились к представителям средств массовой информации.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", — говорится в сообщении.

Связано ли сообщение со слухами — неизвестно.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" также мог заявить, что заявления о кадровых перестановках не соответствуют действительности.

Журналисты спросили о представителя Офиса президента об этом, на что он ответил: "Точно нет".

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Еспресо.TV" заявил, что комментарии власти о том, что Валерий Залужный может быть отправлен в отставку — игра с народом.

В качестве примера он навел реакцию на слухи от Министерства обороны, которая является непонятной и может быть своеобразным сигналом.

"Если бы они на 100% ответили, что никто Залужного не снимал с должности, в это можно было бы поверить. Они уже играют с народом, это такая себе история, не очень хороший этот месседж", — заявил Роман Костенко.

Отдельно нардеп добавил, что Валерий Залужный находится на своем месте и должен продолжить работать на должности Главнокомандующего ВСУ. Официальной информации по этому поводу все еще нет, поэтому он призвал дождаться указа.

"Мы с вами неоднократно слышали, что президент хочет это сделать и какие кандидатуры уже рассматривались. Также дискредитация в последнее время была организована. Думаю, мы узнаем об этом через час, а возможно раньше", подытожил Роман Костенко.

Сам Валерий Залужный никак не реагировал на сообщения о своем увольнении. Остается дождаться официального подтверждения или опровержения.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров уже реагировал на прошлые слухи об увольнении Валерия Залужного. По его словам, на тот момент вопрос отставки не обсуждался и они с Главнокомандующим даже шутили по этому поводу.

20 декабря в сети появились данные соцопроса, который показал, что украинцы были против того, чтобы Валерий Залужный уходил в отставку. Ему доверяли 96% опрошенных граждан.