Утечки о Залужном несутся из Гештаба: в ГУР не имеют данных о назначении Буданова, — СМИ

Журналист Роман Цимбалюк написал в Telegram, что президент Владимир Зеленский якобы назначил Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ.

В Главном управлении разведки не располагают информацией о том, что вместо Валерия Залужного Генштаб возглавит Кирилл Буданов. Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники.

По словам неназванного источника, в ГУР сейчас нет полной информации относительно обсуждаемых в сети кадровых перестановок в Генштабе. Также источник издания в ГУР указывает, что все утечки относительно главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "несутся от источников Генштаба".

Ранее журналист Роман Цимбалюк написал в своих соцсетях, что президент Украины Владимир Зеленский якобы назначил главу ГУР Кирилла Буданова на должность главнокомандующего ВСУ. Позже он удалил свое сообщение и прокомментировал, что "указ вступает в силу с момента публикации", но "если его не опубликовали, это не значит, что такого намерения не было".

"Отставка" Залужного: что известно

29 января в сети распространили информацию, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ и сейчас продолжаются консультации с иностранными партнерами.

В Министерстве обороны заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности.

По словам пресс-секретаря президента Украины, глава государства не подписывал указов о кадровых перестановках. На вопрос об отставке Главнокомандующего ВСУ он ответил отрицательно.

Российские ИПСО начали распространять сообщения о кадровых назначениях в Генштабе ВСУ в телеграмм-каналах-двойниках. Для этого использовали прошлогоднее видео с обращения президента Зеленского.

Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором рассказал итоги дня и не сделал ни одного заявления относительно распространенных слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

20 декабря сообщалось, что украинцы против отставки Залужного независимо от доверия к Зеленскому. Соцопрос показал, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 92% граждан.