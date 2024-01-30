Недавние удары по объектам в глубине России наносились украинским оружием, — Time

По словам журналистов, способность Украины производить свое вооружение в достаточных для ведения войны с РФ количествах будет центральным элементом ее стратегии победы.

Недавние атаки на объекты в глубине России осуществлялись при помощи оружие, которое произвела Украина. Об этом пишет издание Time.

По словам журналистов, чтобы наладить массовое производство вооружений, Украине необходимо решить ряд проблем.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сказал журналистам, что Силы обороны используют разработки украинских заводов и подпольных мастерских.

Министр отметил, что нет времени, чтобы испытывать вооружения на полигоне, а потому его приходится впервые применять в боевых условиях. По результатам использования уже вносятся необходимые изменения.

Камышин заявил, что одна ракета "Стугна", например, убивает в среднем трех солдат противника. Она стоит 4613 долларов. А вот у FPV-дронов соотношение затрат к уничтожению врага составляет около 1650 долларов.

"Вы должны вложить в дроны как можно больше денег", — сказал министр.

В материале говорится, что в прошлом году Украина инвестировала около миллиарда долларов в свою отечественную программу беспилотников, а в 2024 году эта цифра более чем удвоится. Сейчас около двухсот фирм в Украине производят дроны для военных, от стартапов до крупных объектов советской эпохи.

Издание пишет, что способность Украины производить свое вооружение в достаточных для ведения войны с РФ количествах будет центральным элементом ее стратегии победы. Однако перед Киевом стоит ряд вызовов.

Отмечается, что Украина должна совместить старую и изношенную оборонную промышленность с передовыми образцами вооружений и теми возможностями, которыми обладают ее партнеры на Западе. Так, во время визитов в США в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский просил американского коллегу Джо Байдена предоставить лицензии для производства и ремонта оружия.

По словам журналистов, Вашингтон считает, что такое сотрудничество возможно, однако его реализация проблематична. Так, Байден имеет право предоставлять лицензии без одобрения со стороны Конгресса. Однако такое решение должно пройти сложный процесс согласования в правительстве. Также Украина нуждается в инвестициях в размере миллиардов долларов.

"Эта война будет выиграна на фабрике", — сказал руководитель Raytheon Technologies Джон Ульрих

Он отметил, что идет война на истощение.

Издание пишет, что оборонная промышленность Украины имеет в распоряжении сотни заводов, однако они атрофировались и пострадали от ударов РФ.

Напомним, что аналитик Сергей Кузан рассказал, к каким последствиям приведут удары по НПЗ в России. По его словам, Украина обладает возможностями нанести еще больший ущерб противнику. Последствия этих ударов также ощущают россияне на фронте.