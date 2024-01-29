Эффективней, чем санкции: к каким последствиям приведут удары по НПЗ в России, — эксперт

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества" Сергея Кузана, удары по НПЗ могут привести к нехватке топлива для российской армии, из-за чего силы оккупантов начнут испытывать затруднения на фронте.

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Украинские силы наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Это наносит серьезный ущерб российской экономике и военной машине. Об этом рассказал военный эксперт, глава аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан в интервью "24 каналу".

Военный эксперт отметил, что Украина обладает возможностями нанести еще больший ущерб противнику. Последствия этих ударов также ощущают россияне на фронте.

Удар по экспорту

Кузан подчеркивает, что российские экспортные возможности ограничены. На оккупированных территориях Украины находится значительная военная группировка, которая нуждается в топливе. Атаки по тылам противника стали для Украины единственным способом противостоять этой массивной силе.

"Почти ежедневно происходят удары по нефтеперерабатывающим объектам россиян. Более того, прилетает на севере России, там, где враг был уверен вообще все надежно защищено. Также россияне не ожидали, что у нас есть средства поражения, которые способны наносить такие удары", — отметил эксперт.

Так, к примеру, в Ленинградской области в Усть-Луге, более чем в 1000 километрах от украинской границы, расположен нефтеперерабатывающий завод, на которых приходилось 40% сырой нефти от всех запасов России.

Несмотря на обширную территорию, экспортные возможности России ограничены: на севере – Балтийское море, на юге – Черное море. А в Новороссийск и Туапсе украинские дроны уже долетали.

"Сегодня такие удары более эффективны., чем санкции, которые на Россию наложил Запад. Если перекрыть пути экспорта нефти и нефтепродуктов, тогда это будет удар по прибылям России", — отметил Кузан.

Дефицит топлива на фронте

По мнению военного эксперта, необходимо непрерывно атаковать всю полосу в радиусе 500 км, где расположены нефтебазы и базы с дизельным топливом в России, в течение 1,5–2 месяцев. После этого Россия почувствует дефицит топлива, что сказывается на оперативных возможностях оккупантов на территории Украины, отмечает Кузан.

"Систематические и продолжительные атаки по тылам противника увеличат время и уменьшат объем поставок топлива для вражеской группировки. Это приведет к тому, что силы оккупантов начнут испытывать затруднения на фронте", – подчеркнул эксперт.

Удары по российским НПЗ и терминалам

В ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. По данным источника Фокуса, атака ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге — спецоперация Службы безопасности Украины.

25 января стало известно о том, что дроны СБУ атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По данным источников Фокуса, последовательная работа по нефтеперерабатывающим заводам РФ влияет на российскую экономику. Комплекс в Туапсе обеспечивал топливом российские войска в Украине.

Кроме того, в понедельник, 29 января, стало известно, что БПЛА атаковал крупнейший НПЗ Северного региона России в городе Ярославль. В соцсетях сообщали, что дрон рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС".