"Бардак на хуторе": россиянам выгодно любое развитие ситуации с отставкой Залужного, — ISW

По данным экспертов, в настоящее время нет независимых подтверждений увольнения или отставки Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Российские пропагандисты стали использовать информацию о якобы отставке Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в своих антиукраинских кампаниях. Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Сразу после появления первой информации об этом с комментарием выступила пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Сняли Залужного или не сняли, Буданов вместо него придет или Муданов — бардак на хуторе для нас полезен", — написала она.

Пост Симоньян

Тем временем Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в настоящий момент не может независимо подтвердить распространяющиеся слухи об увольнении или отставке генерала Валерия Залужного. В рамках своего отчета отмечается, что украинское Министерство обороны уже опровергло эти слухи, заявив, что "нет, это неправда". Однако на момент написания отчета дополнительная информация о текущей ситуации от украинских властей не была предоставлена.

Пост Минобороны

Напомним, 12 декабря сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров уже реагировал на прошлые слухи об увольнении Валерия Залужного. По его словам, на тот момент вопрос отставки не обсуждался и они с Главнокомандующим даже шутили по этому поводу.

20 декабря в сети появились данные соцопроса, который показал, что украинцы были против того, чтобы Валерий Залужный уходил в отставку. Ему доверяли 96% опрошенных граждан.