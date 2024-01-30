Применили ракеты и Shahed: РФ нанесла массированный удар по Украине, есть жертвы (фото)

Пуски 35 иранских дронов-камикадзе осуществлялись с трех направлений, в том числе из оккупированного Крыма. Прилеты и разрушения зафиксированы в нескольких областях Украины

В ночь на вторник, 30 января, российские оккупанты нанесли очередной удар Шахедами и ракетами С-300 по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киевской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Херсонской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Результаты работы ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ., Чауда – Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей", — говорится в сообщении.

Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

Результат работы ПВО

Обстрел Киевской области 30 января

По данным Киевской областной военной администрации, в Киевской области в результате ночной атаки дронов-камикадзе произошел пожар на территории одного из предприятий.

Как пишет ОВА, во время атаки на территории региона работала противовоздушная оборона. К сожалению, из-за падения обломков БпЛА на территории одного из предприятий возник пожар. Также были повреждены административное здание, ангар и еще три автомобиля.

Пожар был оперативно ликвидирован.

Последствия обстрела прокомментировали и в пресс-службе Полиции Киевской области.

"Известно, что из-за атаки врага возник пожар одного из складских помещений. В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли. Впоследствии спасатели потушили пожар. Кроме этого, повреждены три транспортных средства. К счастью, потерпевших нет", — говорится в сообщении.

Обстрел Донецкой области 30 января

По данным Мирноградской ГВА, Россия ударила ракетами С-300 по Мирнограду. В результате ракетного атаки есть жертвы.

"Ситуация в обществе контролируемая. Ночью враг снова в очередной раз враг нанес ракетный удар. К сожалению, есть жертвы. Спасатели работают. Все больницы и социальные службы города работают стабильно. Пункты несокрушимости работают круглосуточно", — говорится в сообщении.

По словам спикера ГСЧС Донецкой области Станислава Балдина в комментарии изданию "Суспільне", на месте попадания загорелся пожар.

"В результате обстрела города произошло возгорание здания. Площадь пожара была незначительна — 20 квадратных метров, но из-за разрушения здания пришлось немного раскапывать, чтобы преодолеть пожар. На месте происшествия один человек получил ранения, из-под завалов спасатели изъяли тело погибшей женщины", – отметил Балдин.

Позже в местной прокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой.

Также из-под завалов достали женщину, которая осталась жива.

Обстрел Мирнограда

Обстрел Черкасской области 30 января

По данным Черкасской ОВА, в Уманщине "Шахед" попал по заброшенной постройке. В то же время, еще один ударный БпЛА успешно уничтожен нашими защитниками.

В обоих случаях без пострадавших.

Обстрел Днепропетровской области 30 января

По данным Днепропетровской ОВА, ночью ВС РФ направили БпЛА на Криворожье. Один "Шахед" защитники из Воздушного командования "Восток" сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре.

В резутальте возник пожар, который спасатели уже обуздали.

Также Красногригоревскую общину, что на Никопольщине, враг обстрелял из артиллерии.

Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто.

Обстрел Николаевской области 30 января

В Николаевской ОВА сообщили, что силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен БпЛА типа "Shahed-136/131".

"В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего сейчас стабильное", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсонской области 30 января

По данным ОВА, противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе 2 типа "Shahed".

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; "шахедами" атаковали территорию и постройку предприятия в Херсонском районе", — говорится в сообщении.

Из-за обстрела Херсонской области 1 человек погиб, еще — 1 получил ранения.

Обстрел Харьковской области 30 января

Как сообщили в Харьковской ОВА, около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в г. Змиев Чугуевского района.

В результате повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.

Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первый — госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. Под огонь попали 54-летний мужчина (водитель) и 68-летняя женщина (пассажирка), которые ехали в машине по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. Они оказались братом и сестрой, оба погибли.