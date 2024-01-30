Оружие от EOS: в США тестируют передовую технологию по борьбе с БПЛА (фото)

Инновация представляет собой платформу искусственного интеллекта NiDAR CUAS, оснащенную пушкой от компании Electro Optic Systems.

Военный подрядчик Electro Optic Systems (EOS) в ходе учений Red Sands 23.2 Live Fire в США продемонстрировал возможности своей передовой технологию защиты от БПЛА. Комплекс представляет собой интеллектуальную систему ПВО NiDAR CUAS интегрированную с системой дистанционного управления оружием и пушкой EOS. Об этом 29 января сообщили обозреватели Army Recognition.

Тестирование передовой системы проходили во время учений, на котором присутствовали официальные лица из Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Целью учений было укрепление военного сотрудничества между этими странами и разработка эффективных стратегий борьбы с угрозами БПЛА.

Генеральный директор EOS Фил Кокер прокомментировал успешную интеграцию передовых систем управления боем с возможностями точной кинетической нейтрализации. По его словам, учения были сложными — они включали в себя различные технологии защиты от дронов, беспилотные цели и сценарии, имитирующие сложную тактику противника.

Что известно о NiDAR CUAS

Система NiDAR CUAS Compact компании Marss Group — это программная платформа искусственного интеллекта для противодействия БПЛА. Настраиваемая система использует искусственный интеллект и датчики для обнаружения дронов и опциональных электронных средств противодействия.

Разработчики утверждают, что система способна обнаружить и предотвратить полет до 1000 дронов. При этом определяется местоположение, высота и скорость полета дрона на дистанции около 10 км.

Радар системы состоит из четырех твердотельных радарных панелей высокой четкости, расположенных на нижней стойке купола и обеспечивающих 360-градусное покрытие.

Marss Group и EOS были приглашены принять участие в Red Sands 2024. Они планировали представить на этом мероприятии свои полностью сетевые, комплексные решения защиты от беспилотников.

"Демонстрация включала интеграцию системы NiDAR с дистанционной системой вооружения (RWS) и пушкой EOS, эффективно поражающей угрозы с БПЛА", — подытожили обозреватели.

Напомним, на украинском фронте появились портативные устройства РЭБ "окопного типа". Новая "глушилка" способна подавить беспилотник, который находится в зоне видимости, на расстоянии до 500 метров.