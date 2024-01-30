Мобилизация в Украине: с какого возраста могут призвать в ВСУ

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, если мужчина не является военнообязанным и он ранее не проходил службу в армии — мобилизовать в ВСУ его могут только с 27 лет.

В проекте изменений законопроекта о мобилизации предлагается уменьшить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. С какого возраста возможна мобилизация в Украине в 2024 году, рассказывает юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокат подчеркнул, что во время военного положения, которое пока действует в Украине до 14 февраля, согласно действующему закону Украины все военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

Кравец подтвердил, что в проекте Закона №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" предлагается уменьшить призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Однако, как заметил адвокат, сейчас этот законопроект отправлен на доработку.

По словам юриста, общая мобилизация в Украине касается мужчин от 18 до 60 лет, для высшего командования — до 65 лет. Однако при этом призвать до 27 лет могут тех, кто имеет статус военнообязанных, то есть лиц, находящихся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период.

"Украинцев, не достигших 27 лет, не служивших в армии и не имеющих статус призывника, мобилизовать не могут. В этом случае раньше 27 лет призыв происходит только с их согласия", — подчеркнул Кравец.

То есть, по словам адвоката, если мужчина не военнообязанный, не служил в армии, мобилизовать его на военную службу могут только с 27 лет.

Мобилизация в Украине — последние новости

В законах о мобилизации указаны семь категорий мужчин, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ. Также есть мужчины, которые могут пойти в армию добровольно.

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун напомнила, что женщины также имеют обязанность защищать родину, поэтому их также следовало бы призывать в армию.

Напомним, 29 января сообщалось, какие специалисты больше всего нужны на фронте в ходе всеобщей мобилизации. По словам командующего подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, больше всего на войне нужны пехотинцы, а также артиллеристы и операторы БПЛА.

Напомним, что в декабре 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое.