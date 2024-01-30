15 из 35 Shahed: в Воздушных силах объяснили низкую эффективность ПВО

Спикер командования Юрий Игнат отметил, что россияне атакуют разным количеством БПЛА на нескольких направлениях, что значительно усложняет работу ПВО. Сегодня ночью оккупанты пытались нанести удары как по гражданским, так и военным объектам.

В ночь с 29 на 30 января в ходе последней ночной атаки со стороны российских захватчиков система противовоздушной обороны успешно ликвидировала 15 из 35 беспилотников "Шахед". Так, противник использовал большую часть этих дронов для нападения на прифронтовые территории. Об этом сообщил полковник, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Для кого-то это, возможно, странно. Потому что все привыкли видеть иногда и стопроцентное сбивание. Здесь надо людям объяснять. Есть понимание как враг применяет технику. Это не какое-то там изменение тактики и т.д.", — отметил Игнат.

Согласно высказыванию представителя Воздушных сил, российские силы осуществляют атаки с использованием различного числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с разных направлений. Сегодняшние атаки включали в себя следующие направления:

Курская область, Россия;

Приморско-Ахтарск, Россия;

Чауда, Крым.

Большинство беспилотных летательных аппаратов были направлены на атаку прифронтовых территорий, находящихся близко к линии боевого столкновения или государственной границы. В частности, российские силы стремились атаковать разнообразные объекты, включая военные, гражданские и объекты топливно-энергетического сектора.

Результаты работы ПВО

Напомним, что в ночь на вторник, 30 января, российские оккупанты нанесли очередной удар Шахедами и ракетами С-300 по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киевской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Херсонской и Днепропетровской областях.