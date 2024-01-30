Байден не хочет войны, но ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля, — CNN

Глава Белого дома оказался в незавидном положении, пишут американские обозреватели. С одной стороны его политические оппоненты желают жесткого ответа Ирану, с другой — есть опасения катастрофической эскалации.

Президент США Джо Байден все еще обдумывает ответные меры в связи с гибелью трех американцев в результате нападения предполагаемых иранских прокси на военную базу в Иордании. Глава Белого дома оказался в ситуации, где важнейшей задачей является предотвращение выхода из-под контроля войны в масштабах всего Ближнего Востока. О том, как могут разворачиваться события в регионе и что предпримут США говорится в материале CNN от 30 января.

Обозреватели пишут, что политику Соединенных штатов на Ближнем Востоке уже нельзя назвать попыткой остановить конфликт между Израилем и Газой, чтобы он не привел к более масштабной региональной войне. Эта надежда умерла несколько недель назад. Поэтому очевидно, что США вновь втянуты в региональные военные действия, менее чем через три года после того, как Байден официально объявил о завершении боевой миссии в Ираке.

Также очевидно, что усилия администрации американского президента по предотвращению эскалации не дают результатов. Все удары, которые наносили силы США и партнеров по проиранским боевикам не предотвратили атаку БПЛА, в результате которой погибли и были ранены американские военные.

"Таким образом, Байден оказался в незавидном положении, с которым часто сталкиваются президенты, когда все возможные варианты развития событий оказываются плохими, а сама задача замедлить углубление кризиса может привести к его усугублению", — отмечают авторы публикации.

Между тем, худший сценарий еще не наступил. Речь идет о возможном ракетном ударе со стороны "Хезболлы", — военизированной группировке, обладающей потенциалом, превосходящим возможности террористов из ХАМАС.

И хотя атака, в результате которой в воскресенье погибли трое американцев, является трагедией, в Вашингтоне еще не определились с ответом. По мнению обозревателей, эскалация, которая не достигла своего пика, сформировала у американцев впечатление о том, что Иран не хочет полномасштабного регионального конфликта больше, чем Соединенные Штаты.

"Я думаю, очень важно отметить, что сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное время. Я бы утверждал, что такой опасной ситуации, как та, с которой мы сталкиваемся сейчас в регионе, мы не видели, по крайней мере, с 1973 года, а возможно, и раньше", — подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.

В итоге Байден оказался перед сложной дилеммой. С одной стороны его политические оппоненты желают жесткого ответа Тегерану, с другой — есть опасения катастрофической эскалации, которая перерастет в открытую войну Ирана и США. Поэтому американскому лидеру необходимо будет найти некую "золотую середину", принимая решение об ответных мерах.

Как сообщили журналистам CNN официальные лица из Белого дома, американский ответ, скорее всего, будет более мощным, чем предыдущие удары США в Ираке и Сирии по иранским интересам, но Штаты вряд ли нанесут удар по территории Ирана.

Ранее журналисты CNN сообщили, что боевые действия в Израиле уже вышли за пределы страны, а различные прокси-силы, которые контролируются Ираном, действуют все агрессивнее. Таким образом вероятность прямого противостояния США и Ирана только увеличивается.