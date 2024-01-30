Байден не хочет войны, но ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля, — CNN

Глава Белого дома оказался в незавидном положении, пишут американские обозреватели. С одной стороны его политические оппоненты желают жесткого ответа Ирану, с другой — есть опасения катастрофической эскалации.

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Президент США Джо Байден все еще обдумывает ответные меры в связи с гибелью трех американцев в результате нападения предполагаемых иранских прокси на военную базу в Иордании. Глава Белого дома оказался в ситуации, где важнейшей задачей является предотвращение выхода из-под контроля войны в масштабах всего Ближнего Востока. О том, как могут разворачиваться события в регионе и что предпримут США говорится в материале CNN от 30 января.

Обозреватели пишут, что политику Соединенных штатов на Ближнем Востоке уже нельзя назвать попыткой остановить конфликт между Израилем и Газой, чтобы он не привел к более масштабной региональной войне. Эта надежда умерла несколько недель назад. Поэтому очевидно, что США вновь втянуты в региональные военные действия, менее чем через три года после того, как Байден официально объявил о завершении боевой миссии в Ираке.

Также очевидно, что усилия администрации американского президента по предотвращению эскалации не дают результатов. Все удары, которые наносили силы США и партнеров по проиранским боевикам не предотвратили атаку БПЛА, в результате которой погибли и были ранены американские военные.

"Таким образом, Байден оказался в незавидном положении, с которым часто сталкиваются президенты, когда все возможные варианты развития событий оказываются плохими, а сама задача замедлить углубление кризиса может привести к его усугублению", — отмечают авторы публикации.

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Между тем, худший сценарий еще не наступил. Речь идет о возможном ракетном ударе со стороны "Хезболлы", — военизированной группировке, обладающей потенциалом, превосходящим возможности террористов из ХАМАС.

И хотя атака, в результате которой в воскресенье погибли трое американцев, является трагедией, в Вашингтоне еще не определились с ответом. По мнению обозревателей, эскалация, которая не достигла своего пика, сформировала у американцев впечатление о том, что Иран не хочет полномасштабного регионального конфликта больше, чем Соединенные Штаты.

"Я думаю, очень важно отметить, что сейчас на Ближнем Востоке невероятно нестабильное время. Я бы утверждал, что такой опасной ситуации, как та, с которой мы сталкиваемся сейчас в регионе, мы не видели, по крайней мере, с 1973 года, а возможно, и раньше", — подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.

В итоге Байден оказался перед сложной дилеммой. С одной стороны его политические оппоненты желают жесткого ответа Тегерану, с другой — есть опасения катастрофической эскалации, которая перерастет в открытую войну Ирана и США. Поэтому американскому лидеру необходимо будет найти некую "золотую середину", принимая решение об ответных мерах.

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Как сообщили журналистам CNN официальные лица из Белого дома, американский ответ, скорее всего, будет более мощным, чем предыдущие удары США в Ираке и Сирии по иранским интересам, но Штаты вряд ли нанесут удар по территории Ирана.

Ранее журналисты CNN сообщили, что боевые действия в Израиле уже вышли за пределы страны, а различные прокси-силы, которые контролируются Ираном, действуют все агрессивнее. Таким образом вероятность прямого противостояния США и Ирана только увеличивается.