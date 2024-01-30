Байден не хоче війни, але ситуація на Близькому Сході виходить з-під контролю, — CNN

Глава Білого дому опинився в незавидному становищі, пишуть американські оглядачі. З одного боку його політичні опоненти бажають жорсткої відповіді Ірану, з іншого — є побоювання катастрофічної ескалації.

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Президент США Джо Байден все ще обмірковує заходи у відповідь у зв'язку із загибеллю трьох американців унаслідок нападу ймовірних іранських проксі на військову базу в Йорданії. Глава Білого дому опинився в ситуації, де найважливішим завданням є запобігання виходу з-під контролю війни в масштабах усього Близького Сходу. Про те, як можуть розгортатися події в регіоні та що зроблять США, йдеться в матеріалі CNN від 30 січня.

Оглядачі пишуть, що політику Сполучених штатів на Близькому Сході вже не можна назвати спробою зупинити конфлікт між Ізраїлем і Газою, щоб він не призвів до масштабнішої регіональної війни. Ця надія померла кілька тижнів тому. Тож очевидно, що США знову втягнуті в регіональні військові дії, менш ніж через три роки після того, як Байден офіційно оголосив про завершення бойової місії в Іраку.

Також очевидно, що зусилля адміністрації американського президента щодо запобігання ескалації не дають результатів. Усі удари, які завдавали сили США та партнерів по проіранських бойовиках, не запобігли атаці БПЛА, внаслідок якої загинули та були поранені американські військові.

"Таким чином, Байден опинився в незавидному становищі, з яким часто стикаються президенти, коли всі можливі варіанти розвитку подій виявляються поганими, а саме завдання сповільнити поглиблення кризи може призвести до її посилення", — зазначають автори публікації.

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Тим часом найгірший сценарій ще не настав. Йдеться про можливий ракетний удар з боку "Хезболли", — воєнізованого угруповання, що володіє потенціалом, який перевершує можливості терористів з ХАМАС.

І хоча атака, внаслідок якої в неділю загинули троє американців, є трагедією, у Вашингтоні ще не визначилися з відповіддю. На думку оглядачів, ескалація, яка не досягла свого піка, сформувала в американців враження про те, що Іран не хоче повномасштабного регіонального конфлікту більше, ніж Сполучені Штати.

"Я думаю, дуже важливо зазначити, що зараз на Близькому Сході неймовірно нестабільний час. Я б стверджував, що такої небезпечної ситуації, як та, з якою ми зіштовхуємося зараз у регіоні, ми не бачили, принаймні, з 1973 року, а можливо, і раніше", — наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

У підсумку Байден опинився перед складною дилемою. З одного боку, його політичні опоненти бажають жорсткої відповіді Тегерану, з іншого — є побоювання катастрофічної ескалації, що переросте у відкриту війну Ірану і США. Тому американському лідеру необхідно буде знайти якусь "золоту середину", ухвалюючи рішення про заходи у відповідь.

Як повідомили журналістам CNN офіційні особи з Білого дому, американська відповідь, найімовірніше, буде потужнішою, ніж попередні удари США в Іраку і Сирії по іранських інтересах, але Штати навряд чи завдадуть удару по території Ірану.

Раніше журналісти CNN повідомили, що бойові дії в Ізраїлі вже вийшли за межі країни, а різні проксі-сили, які контролюються Іраном, діють дедалі агресивніше. Таким чином імовірність прямого протистояння США та Ірану тільки збільшується.