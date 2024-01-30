Мало людей и дефицит: британская армия оказалась в затруднительном положении, — СМИ

Несмотря на яркие заявления министра обороны Гранта Шаппса о "предвоенной" эпохе, сама британская армия имеет кучу проблем.

Великобритания имеет самый большой оборонный бюджет в Европе, но несмотря на это вооруженные силы имеют проблемы с недофинансированием и численностью. Об этом сообщает The Economist.

Заявляется, что в Великобритании финансирование сектора обороны никогда не опускалось ниже 2% в отличие от Франции или Германии. В 2024 году на оборону выделили 52 млрд фунтов. Министр обороны Грант Шаппс уже заявил, что мир вступил в предвоенную эру.

Однако несмотря на эти заявления в издании отмечают, что британские вооруженные силы ослаблены. Их численность может упасть ниже критической массы. Крупные проекты закупок сильно недофинансированы, а еще есть кризис с имеющимся вооружением и набором новых людей в армию. Например, в 2021 году тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемый размер армии до 2025 года на 10 тысяч человек. Вторжение РФ в Украину изменило среду безопасности, но не повлияло на сокращение, пишут в издании.

Генерал сэр Ник Картер, экс-начальник штаба обороны предупредил, что небольшие боеспособные силы — это очень хорошо, но "сухопутная война требует большего оркестра". Также приводится сравнение польского парка танков, который будет составлять 1600 единиц и британский — армия получит лишь 148 Challegner 3. Американские генералы и другие союзники открыто сомневаются, можно ли после десятилетий сокращений британскую армию считать даже небольшой боевой силой высочайшего уровня.

Отдельная проблема — система оборонных закупок. Армия закупила БМП Ajax на 5,5 млрд фунтов для замены Warrior. Однако машина получилась полной проблем с шумом, вибрацией и так далее. Система связи на поле боя Morpheus также не прошла без проблем. Также с нынешним флотом Великобритания не может реализовать программу "глобальной Британии", потому что количество кораблей мало, а поступление новых замедлено.

Несмотря на войну в Украине Великобритания продолжает списывать боевую авиацию:

вывод из эксплуатации самой первой версии истребителя Typhoon Tranche 1;

досрочный вывод из эксплуатации С-130;

сокращение заказа самолетов предупреждения и управления E-7 Wedgetail с пяти до трех;

под вопросом, сколько купит армия истребителей 6 поколения, которые сейчас разрабатываются с Японией.

Также 289 млрд фунтов планируется выделить на замену британского арсенала ядерного сдерживания. Весь бюджет рассчитан на 10 лет.

Напомним, 18 января СМИ писали, что Великобритания с 2022 года списала более 600 единиц вооружения.

12 января Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности до вступления в НАТО.