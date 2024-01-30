Массированная атака дронов в России: БПЛА упал на территорию нефтебазы в Калуге, — росСМИ

Беспилотник сбили силы ПВО над предприятием "Калуганефтепродукт". По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Еще один дрон якобы пытался атаковать аэродром на окраине Тулы.

В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ перехватили 21 украинский беспилотник. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Украинские БПЛА пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге. Оба были сбиты", — говорится в сообщении.

Аэродром Клоково вблизи Тулы

По данным администраторов канала, беспилотник заметили около семи часов утра, он якобы летел в сторону аэродрома Клоково в Туле, но был сбит силами противовоздушной обороны РФ на подлете. Также отмечается, что на аэродроме отсутствуют какие-либо повреждения.

Нефтебаза в Калуге

Кроме того, как информируют в SHOT, в Калуге украинский БПЛА якобы пытался атаковать нефтебазу компании "Калуганефтепродукт", однако его сбили из автомата.

"Обломки дрона упали на территорию предприятия, никаких повреждений нет", — отметили авторы сообщения.

О том, что беспилотник упал на территорию нефтебазы в российской Калуге заявил и источник Telegram-канала ASTRA.

"По данным ASTRA, сегодня утром, 30 января, беспилотник был сбит над нефтебазой АО "Калуганефтепродукт" на Грабцевском шоссе. Сбитый БПЛА упал на территорию нефтебазы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

В Минобороны РФ заявили об атаке 21 беспилотника

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ночь на 30 января силы противовоздушной обороны России перехватили 21 украинский беспилотник.

БПЛА якобы уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Традиционно оборонное ведомство обвинило Украину в ответной атаке. На ряде территорий объявили желтый уровень террористической опасности.

Напомним, ранее в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ПВО работала в Жуковском, Трубчевском и Навлинском районах.