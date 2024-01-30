"Хороших решений уже не осталось": нардеп рассказал, когда примут закон о мобилизации

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, ситуация на фронте пока позволяет удерживать позиции имеющимися силами.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что новый закон о мобилизации, запланированный к рассмотрению 6 февраля, возможно, будет принят не раньше марта. Об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф".

"По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Пока из плохих решений пытаются выбрать самое лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось", — сказал нардеп.

Согласно его высказыванию, текущая обстановка на фронте пока позволяет поддерживать имеющиеся позиции силами, однако в нескольких бригадах отмечается значительная нехватка личного состава.

"Поэтому мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях", – сказал Нагорняк.

Напомним, 24 января в издании "Цензор.НЕТ" со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Министерство обороны Украины якобы внесло в Верховную Раду Украины доработанный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

11 января нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сообщили, что оборонный комитет ВР не будет выносить на рассмотрение законопроект №10378. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ вернули на доработку инициатору.