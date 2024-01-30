"Это возмутит": нардеп рассказал, будет ли легальный "откуп" от мобилизации в Украине

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, официальная возможность откупиться от службы в армии будет говорить о несправедливости.

Законопроект о мобилизации, вероятно, не будет предусматривать официального "откупа" от службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в интервью "Интерфакс" 30 января.

Нагорняк полагает, что правительство и президент Украины не поддержат ведение легального "откупа" от мобилизации. Он отметил, что подобное решение будет говорить о несправедливости, так как более состоятельные люди получат возможность не служить в армии.

"Это возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт", — считает депутат.

Нагорняк также указал на то, что те граждане, которые располагали ресурсами и не хотели служить и воевать, сегодня и так имеют соответствующие документы.

При этом нардеп подчеркнул, что мобилизация "критически необходима", чтобы пополнить уже существующие подразделения. Он отметил, что родные военных, которые два года находятся на фронте, хотят понять, когда их близкие вернутся домой. По его словам, в обществе есть "безумный запрос на справедливость", и власть должна его обеспечить.

"На мой взгляд, люди должны увидеть, что защищать страну надо всем — от высших чиновников до сельских голов и поселковых депутатов. В том числе речь о пенсионерах среди силовиков, которые умеют обращаться с оружием и обычно рано уходили на пенсию", — объяснил Нагорняк.

Напомним, 28 декабря капитан ВСУ и психолог Андрей Козинчук в интервью Фокусу выразил мнение, что можно было бы позволить некоторым украинцам платить своеобразную откупную от войны. По его словам, это мог бы быть ежемесячный взнос в бюджет в $1000-1500.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая 4 января озвучила идею покупки брони от мобилизации. Речь идет о выплатах со стороны военнообязанных "за воюющего". Депутат заявила, что это может касаться также частного бизнеса в отношении своих сотрудников.