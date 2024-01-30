"Мы очень страдаем": Орбан назвал Украину "серьезной проблемой" для ЕС

Венгерский премьер заявил, что Украина — "огромная страна", с которой нужно быть "очень осторожными". По его словам, Венгрия и Польша "защищают" Францию от "страданий".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы представляет угрозу для экономики стран Евросоюза. Об этом известно из публикации его пресс-службы от 30 января.

По словам политика, Украина является "серьезной проблемой" для Европы, несмотря на войну.

"Война лишь подчеркивает важность Украины, но даже без войны Украина является значительным вызовом для Европы, и ей нужно понять, как приближаться к Европейскому Союзу", — отметил Орбан.

Он отметил, что Украина — "огромная страна", и с ней "надо быть очень осторожными". Приближение или даже вступление Украины в ЕС, по его мнению, может иметь "катастрофическое влияние" на экономики других членов. В частности, речь идет об аграрном секторе.

"Мы очень страдаем здесь, в Венгрии, потому что мы соседняя страна, как и Польша. Вы во Франции далеко. Мы защищаем вас, если можно так сказать. Континент держит от вас Украину, но рано или поздно влияние украинской экономики на Евросоюз дойдет и до Франции. И вы будете страдать так же как и мы", — заверил французского журналиста Орбан.

Он призвал членов ЕС быть "очень сплоченными" и "четко объяснять" Украине, после каких шагов можно приблизиться к европейским рынкам. Венгерский премьер объяснил, что украинское сельскохозяйственное производство намного дешевле.

"Мы не можем конкурировать с ними, и мы разрушаем наши фермерские общины. Мы не можем этого делать, украинцы должны это понять", — заявил политик.

Он добавил, что Еврокомиссия должна защищать интересы европейских фермеров, а не украинских.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у мира есть имя — Дональд Трамп.

Также Орбан подтвердил, что Венгрия согласна разблокировать финансирование для Украины, но при одном условии.