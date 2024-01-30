В РФ официально подтвердили гибель моряка с БДК "Новочеркасск", но удалили информацию, — СМИ

Старший матрос Игорь Мещеряков, который проходил службу на судне с августа 2021 года, мог погибнуть.

В России гибель моряка на большом десантном корабле "Новочеркасск", который был уничтожен в порту Феодосии, впервые официально подтвердили. Об этом пишут "Крым.Реалии".

Гимназия имени Пушкина в городе Шахты Ростовской области, как говорится в сообщении, подтвердила гибель одного из своих выпускников, который служил на этом судне. Погибший — старший матрос Игорь Мещеряков, в 2017 году окончил это учебное заведение.

Он проходил службу на судне с августа 2021 года. В гимназии также сообщают, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года — в день ракетного удара по Феодосии, где базировался корабль. Кроме того, отмечается, что Мещеряков посмертно награжден Орденом Мужества.

Погибший старший матрос Игорь Мещеряков

Шахтинская гимназия по состоянию на 30 января уже скрыла это сообщение на портале учебного заведения. Сообщение удалили и в запрещенной российской соцсети ВК.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря был атакован российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии. Судно было нагружено боеприпасами. Среди прочего, там были ракеты "Калибр" и КАБы.

27 декабря сообщалось, что на борту БДК "Новочеркасск" погибли моряки-срочники. Анонимные собеседники журналистов не назвали количество срочников, погибших на судне. Власти РФ не признают потери, в то же время россияне публикуют черно-белые изображения корабля со скорбными надписями.

Напомним, уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" 5 января воссоздали на видео. По словам военных экспертов, миссию по ликвидации российского корабля "Новочеркасск" осуществила пара украинских истребителей с 10 ракетами Storm Shadow на борту.