Украинские FPV-дроны ударили по российским наемникам в Судане, — СМИ (видео)

На опубликованных кадрах видны три отдельных удара по трем разным транспортным средствам. Видео сняты в последние несколько недель.

Украинские дроны уничтожают "российских наемников" и их "местных партнеров-террористов" в Судане. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Опубликованные кадры сняты в "последние недели" в неустановленной части африканской страны. На них видны три отдельных удара по трем разным транспортным средствам.

По словам авторов публикации, операция против наемников из РФ проводилась в течение нескольких месяцев.

"Уничтожение российских наемников и их местных партнеров — это вероятно работа украинских спецслужб. Проводится запланированная работа", — цитирует киевское издание свои источники.

О нанесенном ущербе или пострадавших не сообщается. Но известно, что украинские спецслужбы действуют в Судане уже несколько месяцев. В ноябре прошлого года в распоряжении журналистов также оказались кадры, снятые во время операции против наемников.

Источник в оборонном секторе Украины отметил, что проводится "зачистка от ЧВК Вагнер, их местных террористов и спецслужб РФ" в африканской стране. Сообщается, что на видео, скорее всего, показана работа ГУР.

Напомним, что накануне, 29 января, стало известно, что в Донецкой области пилоты FPV-дронов отбили у российских войск двух пленных украинских бойцов.

Также сообщалось, что 28 января появились кадры, на которых FPV-дрон 71-й бригады ДШВ уничтожил танк Т-80. По словам украинских военных, экипаж российской бронетехники после атаки не выжил.

26 января сообщалось, что на одном из участков фронта украинские аэроразведчики стали свидетелями потасовки между военными из российских войск и атаковали россиян FPV-дронами.