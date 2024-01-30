"FPV у противника стало, как грязи": экс-глава "Роскосмоса" жалуется на новые дроны ВСУ (фото)

Рогозин заявил, что в течение последнего месяца украинская армия получила большое количество FPV дронов, которые внешне выглядят просто, но их трудно сбить.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится на оккупированной территории Украины, заявил, что Силам обороны Украины стали поставлять больше FPV-дронов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, россияне, столкнувшись с новыми усовершенствованными украинскими дронами, не могли их сбить никоим образом.

"Мало того, что FPV у противника стало в последний месяц как грязи, так теперь такими они стали. Это уже не мультимоторный коптер, а самолетик с одним мотором. Канал управления работает на одной частоте, видеоканал — на другой. Антидроновой винтовкой давили, потом РЭБом, стреляли по нему — летит, гад. Причем далеко и быстро, поэтому и по инерции быстро выходит из сектора его подавления традиционными средствами", — рассказал Рогозин.

Он добавил, что один из таких дронов ВС РФ смогли "приземлить", а после этого принялись его изучать. Как говорит Рогозин, он простой, но главное, как он управляется, и какие боеприпасы несет.

"Вам здесь не дадут одеть кимоно, раскланяться и подстелить под задницу ковер. Здесь бьешься всем, что под рукой, и бьют туда, куда "культурные люди" не бьют. Втихаря, подло, но эффективно", — пишет экс-глава "Роскосмоса".

Напомним, что экс-глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от так называемой "исполнительной власти" Запорожской области Дмитрий Рогозин пожаловался на большое количество украинских дронов на фронте.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области пилоты FPV-дронов отбили у оккупантов двух пленных украинских бойцов.