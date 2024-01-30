Сотрудники ГУР "положили" сервер спецсвязи Министерства обороны РФ (фото)

В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны России, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

У Министерства обороны РФ благодаря ГУР МО Украины 30 января возникли проблемы со спецсвязью. Киберспециалисты военной разведки Украины "положили" сервер МО РФ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует — 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате кибератаки подразделения Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером не могут обмениваться информацией.

В ГУР также сообщили, что ранее в российском оборонном ведомстве хвастались, что программное обеспечение на их сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора РФ, в частности — военных.

Напомним, что 12 декабря киберспециалисты ГУР Минобороны осуществили спецоперацию на территории РФ и взломали Федеральную налоговую службу страны-агрессора.

20 декабря сообщалось, что украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру крупнейшей российской частной компании по водоснабжению "Росводоканал".