Новый законопроект о мобилизации: как накажут мужчин за игнорирование повестки

ТЦК и СП могут подать в суд на военнообязанного, который проигнорирует письменное требование явиться в ТЦК. Для уклонистов предусмотрено несколько вариантов наказаний.

Новый законопроект о мобилизации определяет наказание для военнообязанных, которые уклоняются от военной службы. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

ТЦК и СП могут подать в суд на уклониста

В случае игнорирования военнообязанным своих обязанностей, руководитель ТЦК должен в течение 5 дней направить гражданину в электронной или бумажной форме письмо с уведомлением о требовании о выполнении обязанности. ТЦК может обратиться в суд, если человек не явился в военкомат в течение 10 дней.

Наказание за уклонение от службы

Мужчинам, которые будут игнорировать вызов в ТЦК и СП, грозит:

временное ограничение в праве выезда за границу;

временное ограничение в праве управлять транспортным средством;

наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, и на электронные деньги.

ТЦК и СП может отозвать свое требование

Кроме этого, ТЦК может отозвать свое требование, если:

гражданин выполнил обязанность, указанную в требовании;

прибытие гражданина в ТЦК и СП;

в случае решения суда о неудовлетворении требований ТЦК.

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации повестки военнообязанным могут присылать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Кроме этого, проект закона предусматривает, что некоторых женщин могут призвать на военную службу. Они будут выполнять воинский долг на равных правах с мужчинами.