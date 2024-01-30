Законопроект про мобилизацию: полицейские и чиновники могут остаться без права на отсрочку

Авторы законопроекта предлагают сделать равный учет для всех граждан. Соответственно, государственные служащие и правоохранители смогут также получить повестки, если документ будет принят нардепами.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду новый законопроект про мобилизацию, который позволит призывать сотрудников правоохранительных органов, если в результате будет принят. Текст опубликован на сайте парламента 30 января.

Авторы документа предлагают, чтобы некоторые чиновники и правоохранители также подлежали мобилизационным процессам. Соответственно, ведь идет о равном учете для всех. Государственные служащие также лишатся своего права на отсрочку, если голосование за законопроект будет успешным.

Соответственно, под мобилизацию будут попадать следующие граждане: сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны и Национальной полиции.

Бронь государственных служащих, говорится далее в законопроекте, будет осуществляться на тех же условиях, что и для других граждан. То есть, категория "Б" и "В" — 50% военнообязанных в каждом органе.

В документе далее предлагают, чтобы главы городских и поселковых, территориальных общин и дальше имели право на бронь от военной службы. В то время как у военнообязанных, которые работают в органах местного самоуправления, будет право на бронь в размере 50% от общего штата сотрудников.

Когда законопроект будет принят и одобрят ли его народные депутаты — пока что неизвестно.

Напомним, что 30 января в сети появился текст нового законопроекта про мобилизацию, который в Верховную Раду внес Кабмин. В документе указано, что призывной возраст все же будет снижен до 25 лет. При этом право на освобождение от военной службы получат люди со всеми группами инвалидности.