ВС РФ атаковали Украину дронами и "Искандерами": есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

По информации Сил обороны юга, в результате попадания на Николаевщине ранения получил гражданский охранник, его госпитализировали. Как добавили в Харьковской ОГА, легкие ушибы получили три гражданских лица, им помогли медики.

Ночью 31 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и баллистических ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской обл. — РФ", — говорится в сообщении.

Как отметили в ВС, украинские силы и средства Воздушных Сил вместе с противовоздушной обороной ВСУ уничтожили 14 вражеских беспилотников в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Взрывы в Николаевской области

По информации Сил обороны юга Украины в Telegram, на Николаевщине удалось ликвидировать 5 российских БПЛА типа Shahed.

Кроме того, отмечается, что в результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Ранения получил гражданский охранник торгового павильона, он госпитализирован в реанимацию.

На момент публикации новости глава Николаевской ОГА Виталий Ким не сообщал о последствиях вражеских атак.

Взрывы в Кировоградской области

Как добавили в Силах обороны юга Украины, подразделениями противовоздушной обороны было сбито 2 беспилотных летательных аппарата на Кировоградщине.

На момент выхода публикации председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович не предоставил деталей относительно ночной атаки российских оккупантов.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что поздно вечером ВС РФ из артиллерии обстреляли Никопольщину. Под ударом оказалось одно из сел Марганецкой громады. Люди невредимы.

"После этого захватчики успокоились. И ночь в районе и в целом на Днепропетровщине прошла тихо", — добавляет Лысак.

Взрывы в Харьковской области

По информации мэр города Игоря Терехова, в результате удара по Харькову вечером 30 января пострадали три человека. Также повреждены многоэтажки и автомобили.

По словам мэра, в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты окна. Пострадавшие получили легкие травмы.

"Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде", — отметил Терехов.

Также о пострадавших написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Три гражданских лица получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики оказали помощь на месте", — написал он.

Полиция Харьковской области сообщила, что осколочное ранение получил 85-летний мужчина, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения. Кроме того, 44-летний мужчина получил контузию, а мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

По информации правоохранителей, в Салтовском районе в результате удара беспилотника загорелся жилой дом. Кроме того, в полиции сообщили, что в Слободском районе произошло возгорание хозяйственного одноэтажного здания супермаркета. Повреждены две многоэтажки и частное домовладение.

"На местах событий работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Вещественные доказательства — обломки БПЛА "Shahed" будут направлены на экспертное исследование", — отмечают правоохранители.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Взрывы в Запорожской области

На момент выхода новости Запорожская ОГА не прокомментировала работу ПВО в регионе. Отметим, что в 20:44 30 января в регионе объявили начало воздушной тревоги, тогда как в 21:25 сообщили об отбое.

Напомним, 31 января в Минобороны РФ заявили о работе ПВО из-за якобы атаки беспилотника самолетного типа на территории Псковской области.