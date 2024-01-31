Производство военного времени: Финляндия тестирует развертывание линий на гражданских заводах

Десятилетиями Финляндия инвестировала средства, чтобы в случае войны гражданские заводы быстро могли начать производить технику для армии. Сейчас таких компаний более 1000.

Министерство обороны Финляндии в тестовом режиме планирует проверить так называемые производственные резервы, которые были сделаны с финскими компаниями на случай войны. Об этом сообщил глава военной экономики вооруженных сил Финляндии Микко Хейсканен в интервью Helsingin Sanomat.

Оборонное ведомство начало тестировать "резервирование производства" на гражданских предприятиях. Программа была разработана еще во времена существования СССР. Она предусматривала начало производства военного оборудования на гражданских предприятиях в условиях чрезвычайной ситуации. Для этого на некоторых предприятиях заранее были созданы производственные линии для оборонной продукции, запасы для производства, а также обучили работников.

Микко Хейсканен

По словам Хейсканена, в течение этой весны будут проводить тестирование такой системы. Военные планируют протестировать каждый из компонентов производства оружия во время войны. Отмечается, что было заключено соглашений о партнерстве и резервировании производства с более 1000 компаниями, среди которых механические цеха, заводы и тому подобное. В условиях войны они могут перейти к изготовлению компонентов к боеприпасам. Кроме производства вооружения планируется также и предоставлять обслуживание военным или обеспечивать питанием.

Хейсканен говорит, что подписанные соглашения с финскими компаниями в первую очередь говорят о желании производителей защищать государство в случае войны. Публично названия предприятий не называют, кроме нескольких генеральных оборонных предприятий:

производитель бронетехники Patria;

техническое обслуживание и ремонт Millog;

поставки питания Leijona Catering.

"Во многих случаях необходимое для этого оборудование оплачивалось минобороны. Эти инвестиции делались десятилетиями. Сейчас мы снимаем с конвейеров пылезащитные колпаки и изготавливаем гранаты и патроны, что улучшит ситуацию с нашими запасами", — сообщил Микко Хейсканен.

Напомним, в конце 2023 года РФ анонсировала усиление военного присутствия вдоль границ Финляндии артустановками "Коалиция-СВ".

21 декабря Финляндия выделила 21-й пакет военной помощи Украине на 106 млн евро.