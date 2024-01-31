От фрегатов до десантных кораблей: партизаны разведали ремонтный завод в Крыму (фото)

По данным украинского подполья, во время вылазки к судоремонтному заводу были зафиксированы ремонтные работы нескольких кораблей ЧФ РФ, которые, вероятно, были повреждены в результате работы Сил обороны Украины.

Украинские партизаны провели разведку за 13-м судоремонтным заводом (СРЗ) Черноморского флота России, расположенным в Килен-бухте оккупированного Севастополя, что в Крыму. Об этом 31 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

По словам представителей подполья, завод является стратегически важным объектом, поскольку занимается комплексным ремонтом судов всех рангов, от фрегатов до малых десантных кораблей.

Во время слежки были обнаружены ремонтные работы нескольких кораблей Черноморского флота России.

"Вероятно восстанавливают результаты эффективной работы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении "Атеш".

Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш

Напомним, 4 ноября 2023 года украинские вооруженные силы провели успешные атаки по морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи (Крым).

Напомним также, в ВСУ рассказали, какое вооружение использовали для ударов по "Минску" и "Ростову-на-Дону".