ВСУ нанесли удар по главному судоремонтному заводу Черноморского флота РФ, — ISW

Аналитики отмечают, что Силы обороны продолжают кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, чтобы захватчики не могли использовать полуостров в качестве плацдарма для операций на юге Украины.

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Украинские вооруженные силы провели успешные атаки по морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи вечером 4 ноября. Об этом сообщается в отчете ISW.

Согласно данным спутниковых снимков от 4 ноября, атака привела к повреждению корвета проекта 22800 "Каракурт", который находился на верфи. Однако, степень повреждений корабля на данный момент остается неясной. Судостроительный завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, включая восемь корветов проекта 22800 "Каракурт", предназначенных для Черноморского флота в период с 2016 по 2021 год.

Согласно данным ISW, на момент 2023 года с верфи "Залива" были спущены на воду всего три корвета проекта 22800. Судоремонтный завод "Залив" остается крупнейшей верфью в Восточной Европе и, возможно, основным предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму, особенно после успешной атаки со стороны Украины на судоремонтный завод "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

Масштабы ущерба ремонтным объектам на судостроительном заводе "Залив" неясны, хотя спутниковые снимки позволяют предположить, что удар, скорее всего, не причинил ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По оценкам ISW, с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, в первую очередь объектов ЧФ, чтобы ослабить способность военных ВС РФ использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для операций оккупантов на юге Украины.

Что известно о судостроительном заводе "Залив" в Керчи

Речь идет о Судостроительном заводе "Залив" имени Б. Е. Бутомы, который является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе.

До 2014 года, завод в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Завод расположен на берегу Керченского пролива, между Черным и Азовским морями.

Взрывы в Керчи 4 ноября: что известно

Российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе была объявлена тревога, Крымский мост перекрыли, а обломки ракет упали на территорию одного из сухих доков.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — сообщает "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что пострадавших нет.