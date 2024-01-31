"Добавляет сомнений": поведение Москвы говорит о "большой лжи" относительно Ил-76, — СтратКом

Россия не готова отдать тела якобы погибших в результате авиакатастрофы пленных. В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что кроме своих слов никаких доказательств РФ так и не предоставила.

В ГУР информировали, что Россия не готова передать Украине тела военнопленных, которые якобы погибли в результате падения самолета Ил-76. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности 31 января заявили, что вражеское бездействие свидетельствует об "очередной большой лжи".

24 января в Белгородской области разбился самолет Ил-76. В России утверждают, что на борту были украинские военнопленные. Однако, как подчеркнули в СтратКоме, несмотря на громкие слова страна-агрессор до сих пор не предоставила никаких доказательств.

"Отказ российской стороны передать тела погибших украинцев добавляет сомнений относительно правдивости заявлений Москвы. Украина настаивает на международном расследовании обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области и выяснении судьбы пленных, из обнародованных Россией списков", — отметили в центре.

В СтратКоме заявили, что перевозка пленных военно-транспортным самолетом ВС РФ в качестве "живого щита" была бы грубым нарушением международного права. Украина продолжает работать над обменным процессом с Россией.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обвинил в падении самолета Ил-76 Украину. По его словам, ГУР и ВСУ знали о транспортировке военнопленных.

На такое заявление отреагировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он заявил, что Путин "лукавит" в этой ситуации.