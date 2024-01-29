"Как всегда, лукавит": в ГУР отреагировали на заявление Путина о падении Ил-76 (видео)

В разведке опровергли слова президента России о том, что авиакатастрофа якобы однозначно не могла произойти в результате "дружественного огня". Представитель ведомства Андрей Юсов объяснил, что ни одно фото или видео с места событий не позволяет определить средства поражения самолета.

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В украинской разведке отреагировали на обвинения президента РФ Владимира Путина в падении самолета Ил-76 на территории Белгородской области. Об этом известно из комментария представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрея Юсова в эфире "Свобода.Ранок" от 29 января.

"В этой ситуации он, как всегда, лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбитие российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и РФ, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта. Это уже было. Кроме того, если говорить о системе "свой-чужой", она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов, которыми также насыщен Белгород, это вообще не является аргументом", — отметил Юсов.

Он назвал заявление Путина "скорее оправданием". Представитель ГУР рассказал, что Украина ожидала нового фактажа по авиакатастрофе во время заседания Совета безопасности ООН. Однако Россия не смогла предоставить никаких новых подробностей или доказательств, что на борту самолета находились украинские военнопленные.

"Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее — это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не раскрыта", — подчеркнул Юсов.

По его словам, фото и видео с места инцидента "крайне мало", и все они не позволяют определить средства поражения самолета.

Запись программы "Свобода.Ранок" (комментарий Юсова об Ил-76 — с 26:56)

Падение Ил-76 под Белгородом: что заявил Путин

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она имела информацию о перелете своих военнослужащих и сбила самолет. По его словам, неизвестно, удар был нанесен умышленно или по ошибке, но ВС РФ якобы зафиксировали пуск двух ракет и через 2-3 минуты Ил-76 был поражен.

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем", — отмечал лидер страны-агрессора.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов информировал, что Россия обвиняет в катастрофе Украину, но остается ряд непонятных факторов. В частности, вражеская сторона не обнародовала кадры, на которых были бы видны тела большого количества погибших, о котором она заявляет.

Также начальник разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия планируют новый обмен пленными.