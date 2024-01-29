"Як завжди, лукавить": у ГУР відреагували на заяву Путіна про падіння Іл-76 (відео)

У розвідці спростували слова президента Росії про те, що авіакатастрофа нібито однозначно не могла статись внаслідок "дружнього вогню". Представник відомства Андрій Юсов пояснив, що жодне фото або відео з місця подій не дає змоги визначити засоби ураження літака.

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В українській розвідці відреагували на звинувачення президента РФ Володимира Путіна у падінні літака Іл-76 на території Бєлгородській області. Про це відомо з коментаря представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі "Свобода.Ранок" від 29 січня.

"В цій ситуації він, як завжди, лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Це вже було. Окрім того, якщо говорити про систему "свій-чужий", вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних зенітно-ракетних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом", — зазначив Юсов.

Він назвав заяву Путіна "радше виправданням". Представник ГУР розповів, що Україна очікувала нового фактажу щодо авіакатастрофи під час засідання Ради безпеки ООН. Проте Росія не змогла надати жодних нових подробиць або доказів, що на борту літака перебували українські військовополонені.

"Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати її — це обовʼязково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита", — підкреслив Юсов.

З його слів, фото та відео з місця інциденту "вкрай замало", і усі вони не дають змоги визначити засоби ураження літака.

Запис програми "Свобода.Ранок" (коментар Юсова про Іл-76 — з 26:56)

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що заявив Путін

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона мала інформацію про переліт своїх військовослужбовців та збила літак. З його слів, невідомо, удар був завданий навмисне чи помилково, але ЗС РФ нібито зафіксували пуск двох ракет і через 2–3 хвилини Іл-76 був уражений.

"Це не могло бути за жодних обставин дружнім вогнем", — зазначав лідер країни-агресорки.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов інформував, що Росія звинувачує у катастрофі Україну, але залишається низка незрозумілих чинників. Зокрема, ворожа сторона не оприлюднила кадри, на яких було б видно тіла великої кількості загиблих, про яку вона заявляє.

Також начальник розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна та Росія планують новий обмін полоненими.