"В ГУР знали": Путин обвинил Украину в падении самолета Ил-76 (видео)

По словам главы Кремля, россияне якобы зафиксировали пуски двух ракет с подконтрольных Киеву территорий, а поражение Ил-76 произошло через "2-3 минуты", когда "отреагировать было практически невозможно".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал падение самолета Ил-76 в Белгородской области и обвинил в катастрофе Украину. Об этом сообщает российское издание "РБК" в Telegram.

По словам главы страны-агрессора, Главное управление разведки Министерства обороны Украины знало, что на борту якобы были украинские военнослужащие.

"65 человек. Мы не просто туда их подвозили. А ГУР ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было 190", — заявил Путин.

Кроме того, как добавляют в российскую медиа, глава России отметил, что "неизвестно, умышленно Украина нанесла удар или по ошибке", но "очевидно, что это они сделали".

Также Путин заявил, что россияне якобы зафиксировали пуски двух ракет с подконтрольных Киеву территорий, а поражение самолета произошло через "2-3 минуты", и как добавляет президент РФ, "отреагировать было практически невозможно".

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем", — говорит он.

Падение Ил-76 в Белгородской области: детали авиакатастрофы

Отметим, военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На месте падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, отметили наблюдатели, не было видно признаков, что в салоне могло находиться большое количество людей.

OSINT-расследователи и военные эксперты начали анализировать доступную информацию об авиакатастрофе. Выяснили, что почти треть людей из списка росСМИ — это украинцы, которые ранее вернулись из плена. Также выяснили, что указанный борт привлекался для перевозки боеприпасов и военной техники между Россией и Сирией. Журналисты проекта "Схемы" установили имена членов экипажа — некрологи об их смерти опубликовали в соцсетях.

В то же время появились первые заявления украинских чиновников. 24 января Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали провести обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился. 25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: заверил, что власть верифицирует имеющуюся информацию и когда будет что-то известно, сообщит общественности.

Реакция Украины

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) призвал не распространять неподтвержденные данные о падении Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных. Представители штаба напомнили, что в РФ активно ведут информационные спецоперации, чтобы дестабилизировать украинское общество.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР выясняет судьбу военнопленных. Он также сказал, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

26 января в ГУР МО сообщили, что Российская Федерация не дала согласие на то, чтобы после падения самолета Ил-76 в Белгородской области началось международное расследование всех обстоятельств.

Напоминаем, Кремль инициировал чрезвычайное заседание ООН по авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом. По итогам заседания члены международного сообщества пришли к выводу, что Россия не привела убедительных доказательств того, что именно Украина несет ответственность за событие в небе над РФ.