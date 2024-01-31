"Работаем над вариантами": Кулеба прокомментировал задержки с поставками снарядов

Продолжается работа с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, насколько важно получить боеприпасы для украинской армии. Об этом он заявил в интервью BBC Newsnight, сообщили в Telegram ведомства.

По его словам, нет ни одной ситуации, которую нельзя решить. Дипломат подчеркнул, если Украина не получит достаточного количества боеприпасов из одного места, происходит работа над тем, откуда их можно взять.

"Цена устранения мира в случае, если Украина не победит, будет значительно выше", — указано в сообщении.

Европейский Союз, как отметил Кулеба, демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно. Также продолжается работа с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты.

Боеприпасы от ЕС для Украины

Европейский Союз, как информирует агентство Bloomberg, стремится увеличить поставки боеприпасов в Украину. Структура намерена компенсировать задержки в достижении цели по отправке 1 млн артиллерийских снарядов.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, заявил, что в прошлом году ЕС согласовал крайние сроки, однако Украина смогла получить только треть боеприпасов. Еще 30% от миллиона Киев должен получить до марта 2024 года. Певкур считает, что его коллеги должны взять на себя обязательства найти снаряды или финансирование их производства для Украины.

Напомним, 28 января заявили, что Франция сможет отправлять для ВСУ по 3 тысячи снарядов ежемесячно. Французские заводы планируют изготавливать на своих предприятиях для Украины 78 единиц колесных самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть из которых предоставят украинским войскам в ближайшее время.